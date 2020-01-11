لاريجاني يعزي أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، علي لاريجاني، عن تعازيه لأسر الضحايا في حادثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

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وقال رئيس البرلمان: "أعرب عن عميق حزني وتعازي المخلصة لأسر الضحايا الذين سقطوا بسبب هذا الخطأ المأساوي".

وأشار إلى أن "دراسة أبعاد هذا الخطأ تمثل مهمة كبيرة يجب أن تضعها المؤسسات ذات الصلة على أولوية اهتماماتها"، داعيا إلى تحديد جميع المسؤولين عن الخطأ المذكور.

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مفتوحة حول تحطم الطائرة الأوكرانية

فيما أخبرت النائبة الإيرانية، طيبة سياوشي، أن البرلمان يعقد، يوم الأحد، جلسة مفتوحة حول تحطم طائرة أوكرانية قرب طهران.

Reuters Nazanin Tabatabaee/West Asia News Agency via REUTERS

وأوضحت سياوشي، عبر تغريدة في "تويتر"، اليوم السبت، أن قرار مناقشة الحادث من قبل النواب في جلسة مفتوحة اتخذ بعد أن أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني نتيجة لـ "خطأ بشري".

من جانبه، دعا كبير البرلمانيين الإيرانيين، محمد رضا عارف، قادة بلاده للرد على أسئلة تثير الرأي العام على خلفية الأنباء المتعلقة بالكارثة، مطالبا بإقالة الأشخاص المسؤولين عنها من مناصبهم.

وسابقا اليوم، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قدمت فيه توضيحات حول أسباب تحطم الطائرة. وأكد البيان أن إصلاحات سيتم القيام بها بهدف إبعاد إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، وأن المسؤولين عن الحادث سيمثلون أمام العدالة.

كما قدمت هيئة الأركان تعازيها لأسر الضحايا، واعتذاراتها عن الخطأ البشري الذي تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، أن قواته تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل. وأوضح أن إصابة الطائرة بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية الإيرانية وقع بسبب "خطأ بشري" في ظروف بالغة الخطورة، وفي ظل احتمال مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة.

وكانت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" تحطمت، فجر يوم الأربعاء الماضي، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني بضواحي طهران. وأسفرت الكارثة عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176.

المصدر: تاس + إرنا