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الاستخبارات الأوكرانية ترجح إصابة الطائرة المنكوبة في إيران بصاروخ أطلق يدويا

أخبار العالم

الاستخبارات الأوكرانية ترجح إصابة الطائرة المنكوبة في إيران بصاروخ أطلق يدويا
Reuters
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أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن التصريحات الإيرانية حول إسقاط الطائرة الأوكرانية تؤكد فرضية إصابتها بصاروخ تم إطلاقه يدويا وليس بنظام أوتوماتيكي.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، في تصريح اليوم السبت: "اعتبرنا العامل البشري سببا أساسا لكارثة الطائرة، وتشغيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات حدث يدويا وليس أوتوماتيكيا، وهو ما تحدث عنه بعض الخبراء منذ البداية".

وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أعلن منذ البداية عن 3 فرضيات لسبب تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية، أمس الأربعاء، في إيران، بينها تعرضها لإصابة بصاروخ أرض جو.

وإلى جانب هذه الفرضية، قال المجلس إنه من المرجح أيضا أن يكون انفجار إرهابي قد أدى لسقوط الطائرة، والفرضية الثالثة انفجار المحرك لأسباب تقنية.

المصدر: وكالات

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