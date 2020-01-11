 
مباشر

الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر

أخبار العالم

الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر
AFP Shahram Sharifi
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1w4

قررت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إلغاء رحلاتها نحو الدول الأوروبية حتى إشعار لاحق، وفقا لما أفاد به مراسل RT.

إقرأ المزيد
الخطوط الجوية الأوكرانية: لن نطير فوق إيران بعد الآن
الخطوط الجوية الأوكرانية: لن نطير فوق إيران بعد الآن

وأفاد مطار الإمام الخميني في بيان بأنه "نظرا لإلغاء الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى أوروبا، يرجى من المسافرين الاتصال للاستعلام عن رحلاتهم قبل توجههم إلى المطار".

ويأتي قرار الخطوط الجوية الإيرانية بعد اعتراف طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.

في المقابل، أعلنت شركة "الخطوط الجوية الدولية" الأوكرانية، اليوم السبت، أن الشركة قد غيرت مسارات رحلاتها بعد حادث إسقاط طائرة الـ"بوينغ" الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية وأنها لن تحلق بعد الآن فوق إيران.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم : لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟