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مسؤول إيراني لـ RT: واشنطن خانت ثقة العراق باغتيالها قاسم سليماني

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قال سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اسماعيل بقائي هامانه، إن واشنطن "خانت الثقة" التي منحتها إياها الحكومة العراقية، باغتيالها قاسم سليماني الذي كان يحارب تنظيم "داعش".

وأضاف بقائي هامانه في مقابلة مع قناة RT الناطقة بالإنجليزية أن الولايات المتحدة "تجاوزت الخطوط الحمراء" باغتيالها "الممثل الرسمي لدولة ذات سيادة"، حيث أن سليماني كان حسبه "ضيفا رسميا للحكومة العراقية".

وفي إجابته على سؤال حول سبب استهداف إيران لقاعدتين عسكريتين شبه فارغتين، أكد بقائي هامانه أن الهجمات "كانت صفعة للولايات المتحدة وهي إجراءات دفاعية ضد العدوان الأمريكي"، معتبرا الهجوم على قاعدتي أربيل وعين الأسد "إنذارا يشكل بداية سلسلة أحداث مثيرة".

المصدر: RT

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