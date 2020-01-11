خامنئي أمر بالإعلان عن نتائج التحقيق بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بشفافية وصدق

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر المسؤولين اليوم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد اطلاعه صباح الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان حول الطائرة المنكوبة

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وقالت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة: "المرشد الأعلى اطلع صباح أمس الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان المسلحة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة وأمر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي التأم أمس وقرر الإعلان صباح اليوم عن إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد".

وتابعت الوكالة، المرشد وبعد اطلاعه على نتائج التحقيقات أمر المسؤولين الإيرانيين الإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق.

وأضافت الوكالة أن الخطأ الإنساني غير المتعمد في إسقاط الطائرة ثبت صباح أمس الجمعة وبعد مرور أقل من 48 ساعة على الحادثة.

وأعلن التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكري، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، منوها بأن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.

المصدر: وكالات