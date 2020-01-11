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بيونغ يانغ: كيم معجب بترامب لكنه لن يقود البلاد على أساس العلاقات الشخصية

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بيونغ يانغ: كيم معجب بترامب لكنه لن يقود البلاد على أساس العلاقات الشخصية
Reuters
لقاء سابق جمع ترامب وكيم في فيتنام
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نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا اليوم السبت جاء فيه أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، كيم جونغ أون.

وقال كيم كي جوان مستشار وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان: "كيم جونغ أون ربما يكن الإعجاب لترامب على المستوى الشخصي، لكنه لن يقود البلاد على أساس المشاعر الشخصية".

وتابع قائلا: "رغم العلاقات الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة عودة للمفاوضات".

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ترامب يهنئ كيم جونغ أون بعيد ميلاده
ترامب يهنئ كيم جونغ أون بعيد ميلاده

وقال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.

المصدر: وكالات 

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