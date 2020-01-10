ترامب يدعي إنقاذ إثيوبيا ويلمح لأحقيته في جائزة نوبل للسلام

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه أنقذ البلد الذي حصل زعيمه على جائزة نوبل للسلام، ملمحا إلى أحقيته في هذه الجائزة.

وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه بولاية أوهايو في إطار حملته الانتخابية: "سأتحدث إليكم عن جائزة نوبل للسلام... عقدت صفقة وأنقذت بلدا، ثم سمعت أن رئيس ذلك البلد حصل على جائزة نوبل للسلام لإنقاذه البلد".

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" -- Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY — Aaron Rupar (@atrupar) 10 января 2020 г.

وأضاف ترامب أنه "منع وقوع حرب كبيرة".

ولم يذكر ترامب إثيوبيا أو رئيس وزرائها أبي أحمد بالاسم، لكن هو من حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 بعد توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو 2018. كما لم يهنئ ترامب، أبي أحمد بالحصول على جائزة نوبل للسلام،

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق السلام تم التوصل إليه بوساطة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، فيما كان دور الولايات المتحدة محدودا للغاية فيه.

وجدير بالذكر أنه سبق لترامب أن تحدث حول أنه يستحق هذه الجائزة.

المصدر: RT