مبعوث أمريكي: يبدو أن الرد الإيراني على مقتل سليماني انتهى

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، أن الرد الإيراني على مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، "انتهى على ما يبدو".

وقال هوك للصحفيين، اليوم الجمعة: "يبدو أن إيران انتهت من ردها على مقتل قاسم سليماني"، مضيفا أن الأسئلة بهذا الصدد يجب توجيهها إلى إيران، وأنه لا يتحدث باسم الإيرانيين.

وتابع: "نأمل بأن تبدأ إيران باتخاذ قرارات أفضل، وبألا تستمر بسياساتها الخارجية العدائية والتوسعية بشكل مباشر أو عبر وكلائها".

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وشدد هوك على عدم جواز امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن ذلك "سيكون كارثة للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن استراتيجية العقوبات الحالية أكثر فاعلية من الصفقة التي تم عقدها في عام 2015.

وأضاف: "الآن نحن خارج الصفقة النووية الإيرانية وفي موقف أفضل بكثير لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مؤكدا أن النهج الحالي "يسمح لنا بالرد بقوة على العدوان الإيراني في المنطقة، وهذا ما قمنا به من خلال عقوباتنا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تتهمهم واشنطن بزعزعة الاستقرار في المنطقة والتورط في الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق يوم 8 يناير.

المصدر: رويترز