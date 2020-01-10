 
مباشر

واشنطن تريد "تحقيقا مستقلا" في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

أخبار العالم

واشنطن تريد
Reuters Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
بعض حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة في ضواحي طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1s6

أعلن مبعوث الخارجية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن الولايات المتحدة تريد إجراء تحقيق مستقل في أسباب تحطم طائرة "بوينغ" أوكرانية في إيران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعرض على أوكرانيا المساعدة في التحقيق بكارثة
الولايات المتحدة تعرض على أوكرانيا المساعدة في التحقيق بكارثة "بوينغ" بإيران

وقال شينكر، في موجز صحفي عقده في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة: "على حسب فهمي، سنطالب بلا شك بإجراء تحقيق مستقل، سواء عبر شركائنا الأوروبيين أو الكنديين الذين هم موجودون على الأرض".

وأضاف: "اطلعت على تقارير مقلقة مفادها أن منطقة الحادث قد تم تلويثها أو انتهاكها. وآمل أن ذلك لم يحدث".

وفي 8 يناير، تحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، باتجاه كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الكارثة أودت بحياة 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم مواطنو سبع دول هي أفغانستان وألمانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد.

وأعلن عدد من الزعماء الغربيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الطائرة ربما أسقطت بصاروخ أرض/ جو إيراني، الأمر الذي تنفيه طهران.

إقرأ المزيد
طهران: نفضل تحميل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية في إيران
طهران: نفضل تحميل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية في إيران

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أنها بدأت التحقيق في أسباب وملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرة أن العملية قد تستغرق عاما أو عامين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت