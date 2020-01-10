واشنطن تريد "تحقيقا مستقلا" في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

أعلن مبعوث الخارجية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن الولايات المتحدة تريد إجراء تحقيق مستقل في أسباب تحطم طائرة "بوينغ" أوكرانية في إيران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

إقرأ المزيد

وقال شينكر، في موجز صحفي عقده في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة: "على حسب فهمي، سنطالب بلا شك بإجراء تحقيق مستقل، سواء عبر شركائنا الأوروبيين أو الكنديين الذين هم موجودون على الأرض".

وأضاف: "اطلعت على تقارير مقلقة مفادها أن منطقة الحادث قد تم تلويثها أو انتهاكها. وآمل أن ذلك لم يحدث".

وفي 8 يناير، تحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، باتجاه كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الكارثة أودت بحياة 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم مواطنو سبع دول هي أفغانستان وألمانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد.

وأعلن عدد من الزعماء الغربيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الطائرة ربما أسقطت بصاروخ أرض/ جو إيراني، الأمر الذي تنفيه طهران.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أنها بدأت التحقيق في أسباب وملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرة أن العملية قد تستغرق عاما أو عامين.

المصدر: رويترز