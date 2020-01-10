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شويغو يبحث في اتصال هاتفي مع إسبر الوضع في منطقة الشرق الأوسط

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شويغو يبحث في اتصال هاتفي مع إسبر الوضع في منطقة الشرق الأوسط
Sputnik EVGENY BIYATOV
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

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ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التفاصيل بشأن المكالمة الهاتفية، التي جرت بين الوزيرين.

ويأتي الاتصال الهاتفي على خلفية تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال سليماني.

المصدر: وكالات

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