"تايمز": الجيش البريطاني يجند هاكرز في إطار مراجعة عسكرية شاملة

أفادت صحيفة "تايمز" بأن الجيش البريطاني ينوي تجنيد مزيد من الهاكرز والخبراء في المجال السيبراني، بغية رفع قدرته على خوض صراع في المجال المعلوماتي.

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وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن ذلك يعد أمرا حيويا لتأمين قدرات المملكة المتحدة في مجال الاستخبارات والمواصلات في النزاعات المسلحة وفي مواجهة حملات التشويه، مؤكدة وجود مخاوف لدى وزارة الدفاع البريطانية بشأن إحراز "دول معادية"، بما فيها روسيا وإيران، تقدما ملموسا في تطوير وإنتاج تكنولوجيا منخفضة التكلفة بإمكانها تحويل المجال المعلوماتي إلى ساحة الصراعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجنيد الهاكرز يأتي في إطار خطوات تهدف إلى تعديل هيكل القوات المسلحة البريطانية، ضمن إطار مراجعة دفاعية وأمنية شاملة أعلن عنها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال حملته الانتخابية الأخيرة، ومن المتوقع أن تنطلق خلال أسابيع لتنتهي الخريف المقبل.

ويترأس هذه الجهود، حسب الصحيفة، مستشار السياسة الخارجية والبروفيسور في الكلية الملكية بلندن، جون بيو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المراجعة تأتي في وقت تستعد فيه بريطانيا للمضي قدما في خططها لتأسيس وحدة خاصة بالأمن السيبراني، على الرغم من وجود خلافات ملموسة بين الجيش والجهاز الاستخباراتي بشأن من منهما سيتولى رئاسة الوحدة الجديدة.

المصدر: تايمز