روسيا: لا نعتقد أن قرار اليابان نشر منظومات "أيجيس آشور" محض دفاعي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تعتبر قرار اليابان نشر منظومات "أيجيس آشور" للدفاع الجوي على أراضيها محض دفاعي.

وقال ريابكوف في موسكو، في ختام لقائه مع نظيره الياباني، تاكيو مورو، والذي عقد في إطار الجولة الـ 11 من الحوار الاستراتيجي بين الدولتين: "لقد سمعنا الموقف السابق للجانب الياباني، وهو موقف لا يقنعنا".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "لا نعتقد أن نشر هذه المنظومات جاء فقط لحماية اليابان من ضربات محتملة من قبل كوريا الشمالية. فنحن نرى في هذه المنظومات قدرات معينة من شأنها أن تؤثر سلبا على الترسانة الروسية لوسائل الردع الاستراتيجي".

وقال وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، اليوم الجمعة، إنه يخطط لزيارة أرخيبيل هاواي، في طريقه إلى واشنطن، أواسط هذا الشهر، ليتفقد منظومات "أيجيس آشور" الأرضية المضادة للجو المتموضعة هناك. وتخطط طوكيو لشراء اثنتين من هذه المنظومات بحلول العام 2030، الأمر الذي يثير انتقادات روسيا والصين.

المصدر: تاس