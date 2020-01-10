الولايات المتحدة تعرض على أوكرانيا المساعدة في التحقيق بكارثة "بوينغ" بإيران

اقترحت الولايات المتحدة المساعدة على أوكرانيا للتحقيق في كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، يوم 8 يناير، مما أودى بحياة 176 شخصا.

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وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي "للإعراب عن خالص التعازي بضحايا" الكارثة الجوية.

وأضاف بومبيو: "نقف مع أوكرانيا ونحن مستعدون لتقديم دعمنا ومساعدتنا في التحقيق الجاري".

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لزيلينسكي، في بيان، بأن الطرفين "نسقا جدول الاتصالات الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة" وخاصة زيارة بومبيو أواخر الشهر الجاري والتي تم تأجيلها من 3 يناير، على خلفية تصعيد التوتر الأمريكي الإيراني في العراق، حينما تم إرجاء جولته المخططة إلى كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقبرص.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ويأتي المقترح الأمريكي في الوقت الذي تتزايد فيه شبهات بأن الكارثة وقع بسبب تعرض الطائرة لإطلاق نار عن طريق الخطأ من قبل منظومة إيرانية للدفاع الجوي.

المصدر: RT + وكالات