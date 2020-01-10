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الخارجية الهولندية: من المرجح جدا أن صاروخا إيرانيا أسقط الطائرة الأوكرانية

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الخارجية الهولندية: من المرجح جدا أن صاروخا إيرانيا أسقط الطائرة الأوكرانية
Reuters SZH/MMA
وزير خارجية هولندا ستيف بلوك
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قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إنه من المرجح جدا أن صاروخا إيرانيا أسقط الطائرة الأوكرانية، وإن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية ستعتمد على رد فعل طهران تجاه نتائج التحقيق.

وأضاف في حديثه للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "فعلا، من المحتمل جدا أن الطائرة تم إسقاطها بصواريخ إيرانية".

وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان من الضروري فرض عقوبات على إيران، أكد بلوك أن "الأمر يعتمد على رد فعل إيران تجاه نتيجة التحقيق المستقل في المسألة".

يذكر أن كلا من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا كانت رجحت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، يوم الأربعاء الماضي، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، في حين أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ، وأن الطيار كان ينوي العودة للمطار.

المصدر: وكالات

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