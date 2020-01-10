وسائل إعلام: إطلاق نار على قاعدة عسكرية في فلوريدا بالولايات المتحدة

أطلق مجهول النار، اليوم الجمعة، على قاعدة "ماكديل" الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة Military Times، نقلا عن السلطات المحلية.

وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلاقها على خلفية الحادث، أعيد فتحها من جديد.

من جهته، قال رئيس الشرطة في مقاطعة هيلسبورو (فلوريدا)، عبر صفحته في "تويتر"، إنه لم يقم أحد بإطلاق نار داخل أراضي القاعدة بعينها، مضيفا أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وتعد قاعدة "ماكديل" مقرا للقيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف، كما تضم مساكن يعيش فيها عسكريون أمريكيون مع عائلاتهم.

المصدر: وكالات