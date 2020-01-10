سيئول عن إمكانية إرسال قوات إلى هرمز: سلامة المواطنين أولوية قصوى

أعلن مسؤول بارز في وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن نية سيئول إرسال قوات إلى مضيق هرمز تأتي حرصا على سلامة مواطني البلاد.

وشدد المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الجمعة، على أن "سلامة المواطنين هي أولوية قصوى" بالنسبة لسيئول في ظل تصعيد التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

وأوضح المسؤول أن 1.6 ألف كوري جنوبي يتواجدون حاليا في العراق، فيما يبلغ عدد الكوريين الجنوبيين في إيران 290 شخصا منهم 240 في طهران، مضيفا: "قرار الحكومة سيؤثر على سلامة هؤلاء الكوريين الجنوبيين. وبالتالي ينبغي إعطاء أولوية قصوى لسلامتهم".

وعلى خلفية أنباء عن نية سيئول تحويل مهمتها العسكرية المعنية بمكافحة القرصنة في خليج عدن إلى مضيق هرمز، إحدى أبرز بؤر التوتر بين واشنطن وطهران، لفت المسؤول إلى أنه إذا اتخذت حكومة كوريا الجنوبية هذا القرار فإن ذلك سيكون "جزءا من مهام هذه الوحدة العسكرية لحماية سلامة مواطني البلاد".

وأكدت "يونهاب" أن هذه المسألة قد تكون بين المواضيع المطروحة على أجندة المباحثات المقرر إجراؤها، الاثنين المقبل، في سان فرانسيسكو بين وزير خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

وستحتاج حكومة سيئول أولا إلى موافقة برلمان البلاد، إذا قررت تحويل البعثة العاملة حاليا في خليج عمان إلى مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 70% من وارداتها النفطية.

المصدر: يونهاب