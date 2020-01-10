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روسيا: لا أساس لتحميل إيران المسؤولية عن كارثة الطائرة الأوكرانية

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روسيا: لا أساس لتحميل إيران المسؤولية عن كارثة الطائرة الأوكرانية
Sputnik Михаил Воскресенский
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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اعتبرت روسيا أنه لا أساس حاليا لتحميل إيران المسؤولية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران، مشددة على أن أي محاولات لحصد مكاسب سياسية عبر هذه القضية أمر غير لائق.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، من طوكيو، إنه "لا أساس في المرحلة الحالية للتقدم بتصريحات صارخة" عن مسؤولية إيران عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية.

وأوضح ريابكوف: "أنا مقتنع بصورة عميقة أن محاولة حصد مكاسب سياسية استفادة من هذه المأساة الإنسانية المرعبة أمر ممنوع. يجب إعطاء الخبراء فرصة لتحليل الوضع والتوصل إلى استنتاجات، لكن بدء ألاعيب معينة في هذه الحالة شيء أقل ما يوصف به أنه غير لائق".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ومساء الخميس ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم، إن هذا الأمر "مرجح جدا"، في الوقت الذي تنفي فيه إيران قطعيا هذه الرواية.

المصدر: وكالات

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