أستراليا تلجأ لـ "القتل الرحيم" لإنهاء حياة حيوانات الكنغر المصابة بحروق

لجأ أطباء بيطريون في أستراليا إلى "القتل الرحيم" لإنهاء حياة العديد من حيوانات الكنغر المصابة بحروق بليغة، بعد فرارها من الغابات التي التهمتها النيران.

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وأفاد الطبيب البيطري، كريس بارتون، بأنه اضطر لقتل 4 حيوانات كنغر، أمس الخميس، بسبب معاناتها من حروق من الدرجة الثالثة.

وأضاف أنه اضطر لاستخدام بندقيته لقتل الحيوانات التي بدأت جروحها في التعفن، ما جعل معالجتها أمرا مستحيلا.

وتابع قائلا: "أنا طبيب بيطري منذ 40 سنة، ولم أعتد على هذا الأمر بعد. عمليات القتل الجماعية للحيوانات أمر فظيع، وأنا أبكي كلما اضطررت لتنفيذها".

يذكر أن تقارير وإحصائيات لجامعة سيدني أشارت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان جراء حرائق الغابات في أستراليا، والمتواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي.

واندلعت حرائق الغابات في أستراليا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وبعد شهور متواصلة من الجفاف الشديد.

وتعاني ولاية نيو ساوث ويلز من أسوأ وضع في هذه الحرائق، إذ أتت الحرائق على 5 ملايين هكتار، ودمرت أكثر من 1300 منزل، وأجبرت الآلاف على النزوح من أماكن سكناهم.

المصدر: وكالات