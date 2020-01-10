لوفتهانزا تلغي رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير

أعلنت شركة "لوفتهانزا" أن قرار إلغاء رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير جاء كإجراء وقائي بسبب الوضع الأمني غير الواضح بالنسبة للمجال الجوي حول مطار طهران.

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وقالت شركة الطيران الألمانية يوم الجمعة، إن شركات الطيران التابعة لها ستلغي رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير ضمنا، بسبب الوضع الأمني غير المؤكد للمجال الجوي حول العاصمة الإيرانية.

وقالت لوفتهانزا إن هذه الخطوة "تدبير وقائي" وإنها ستقرر لاحقا ما إذا كانت الرحلات الجوية إلى إيران ستستأنف، حينما تحصل على المزيد من المعلومات.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الخميس إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ، طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

لكن هيئة الطيران المدني الإيرانية نفت اليوم أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة سقطت بصاروخ، داعية الولايات المتحدة وكندا أن تقدم الدلائل على مزاعمها إذا كانت تملكها.

المصدر: رويترز