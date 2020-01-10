تقرير يكشف اعتداءات جنسية لبريطانيين على أطفال خارج البلاد

نشرت منظمة "iicsa" البريطانية، يوم الخميس، تقريرا كشفت فيه عن وجود ثغرات في النظام القانوني في المملكة المتحدة تسمح لجناة معروفين، بإساءة معاملة الأطفال خارج حدود البلاد.

وقالت المنظمة إن لجنة تحقيق نشرت تقريرها عن حماية الأطفال خارج المملكة المتحدة، مع التركيز على التدابير القانونية الرامية إلى منع المعتدين من ممارسة الجنس مع الأطفال وارتكاب جرائم في الخارج.

ووجد التقرير أن الجناة من بريطانيا وويلز يسافرون لارتكاب "إساءة معاملة" واسعة النطاق للأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شرق آسيا وإفريقيا.

وخلصت لجنة التحقيق إلى أن الأوامر المدنية لا تُستخدم بفعالية لمنع المجرمين من زيارة بلدان أخرى حيث جعل الفقر والفساد الأطفال عرضة للخطر.

وتحدثت في تقريرها عن أبرز القضايا، حيث كشفت عن قضية، بول غاد، المعروف أيضا باسم غاري غليتر، الذي ذهب إلى آسيا لإساءة معاملة فتيات صغيرات بعد إدانته في المملكة المتحدة بحيازة صور غير لائقة للأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن الأوامر المدنية المرفوعة بحق مرتكبي الجرائم الجنسية نادرا ما تتضمن قيودا على السفر، ما يعني أن الكثير من المجرمين المعروفين لا يزال بإمكانهم الذهاب إلى الخارج لإساءة معاملة الأطفال.

وأوضحت أنه اعتبارا من 31 مارس 2018، تم تقييد السفر لـ 0.2% فقط من بين 58637 من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين في بريطانيا وويلز، وتم إصدار عدد صغير جدا من الأوامر المدنية التي تقيد السفر.

وبينت المنظمة أنه وخلال إجراء التحقيق، سمعت اللجنة ووثقت كيف يكسب المعتدون ثقة الأطفال الضعفاء والعائلات الضعيفة من خلال التنكر كمحسنين وموفرين للمال.

كم جاء في التقرير أن مناطق الكوارث يمكن أن تشكل أيضا خطرا خاصا يتمثل في الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث أفاد التقرير بأنه تم الإبلاغ عن قيام موظفي "أوكسفام" باستغلال الأطفال جنسيا في هايتي في أعقاب الزلزال الذي وقع عام 2010.

Yesterday we released our report into Phase 2 of our Children Outside the UK investigation. It makes 5 recommendations to government, which we've detailed below.



You can read the report here - https://t.co/7B9Wbr8ynx#FridayThoughtshttps://t.co/KbhU60WYLTpic.twitter.com/jv5q890psG — InquiryCSA (@InquiryCSA) 10 января 2020 г.

المصدر: منظمة "iicsa" البريطانية