وسائل إعلام: ذراع إبشتاين اليمنى تختفي في إسرائيل

أفاد تقرير صحفي بأن البريطانية، جيسلين ماكسويل، التي تعد الذراع اليمنى للملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إبشتاين، في مخالفاته وجرائمه الجنسية بحق قاصرات، تحظى بحماية في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر مطلع قوله إن جيسلين (58 عاما)، ابنة اللورد ورجل الأعمال اليهودي البريطاني المعروف بمشاريعه في مجال الإعلام، روبرت ماكسويل، تختفي في سلسلة منازل آمنة بدول أخرى تحظى فيها بالحماية بسبب امتلاكها معلومات حساسة عن بعض أقوى شخصيات العالم.

وعلى خلفية نشر وكالة "رويترز" خبرا عن إطلاق مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI تحقيقا مع جيسلين ماكسويل، الصديقة المقربة من إبشتاين، ذكر مصدر "نيويورك بوست": "هي ليست في المملكة المتحدة، بل إنها تتنقل. تزور المملكة المتحدة أحيانا، لكنها تمضي معظم الوقت في دول أخرى مثل إسرائيل، حيث تمنحها اتصالاتها القوية منازل آمنة وحماية".

وأعرب المصدر عن قناعته بأن ماكسويل لن تتعرض لأي عقاب قانوني لدورها المزعوم في مخالفات إبشتاين، موضحا أنها "تعد شخصية قيمة لعدة حكومات أجنبية لحساسية المعلومات التي تملكها".

وأحدثت هذه الأنباء صدى واسعا في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

هذا ونشرت "نيويورك بوست" صورة قديمة تظهر فيها جيسلين ماكسويل برفقة الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، وهما ينزلان من طائرة خاصة تابعة لإبشتاين.

وعثر على جثة إبشتاين في أغسطس الماضي داخل زنزانة في سجن بنيويورك كان ينتظر فيه المحاكمة بتهمة التحرش جنسيا بقاصرات والاتجار بخدماتهن الجنسية، ويعتقد أنه انتحر داخل زنزانته.

المصدر: نيويورك بوست