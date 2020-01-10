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إيران: سنحقق إلى جانب أوكرانيا وشركة بوينغ الأمريكية بحادث الطائرة

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إيران: سنحقق إلى جانب أوكرانيا وشركة بوينغ الأمريكية بحادث الطائرة
Reuters
حطام الطائرة الأوكرانية على مشارف طهران، إيران، 8 يناير 2020
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قالت الخارجية الإيرانية إن التحقيقات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة ستجري بمشاركة خبراء إيران وأوكرانيا وشركة بوينغ الأمريكية وفقا للاتفاقية الدولية وبحضور مشرفين من الدول المعنية

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وجاء في بيان الخارجية، أن إيران وكندا اتفقتا على أن ترسل كندا فريقا من 10 أشخاص للاهتمام بالشؤون المتعلقة بالضحايا الكنديين في الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات "بشفافية كاملة" بعد انتهائها.

وأكدت الخارجية أن إيران لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة للدول المعنية بضحايا الطائرة المنكوبة.

وتحطمت في ضواحي العاصمة الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى متنها 176 شخصا، قتلوا جميعا، وقالت وسائل إعلام غربية إنه تم إسقاطها بصاروخ من قبل إيران عن طريق الخطأ، في حين نفت الحكومة الإيرانية هذه الفرضية وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن حريقا نشب في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

المصدر: RT

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