العلاقة بين اغتيال قاسم سليماني ومقتل نورس حميد!

ربطت وسائل إعلام أمريكية بين اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليمان، ومقتل نورس حميد، المترجم الذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 2017.

وكان نورس حميد، المواطن العراقي البالغ من العمر 33 عاما يعمل مترجما في صفوف الجيش الامريكي، وقتل خلال هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك نهاية العام الماضي.

وأفيد في هذا الشأن بأن المترجم القتيل كان يعيش في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وأن الغارة التي نفذها الجيش الأمريكي وقتل خلالها سليماني الذي وُصف بأنه "مهندس الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة"، جاءت ثأرا له.

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