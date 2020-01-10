ظريف: التهديدات الأمريكية تقليد لنظام "داعش" وجرائمه

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن التهديدات الأمريكية بتدمير التراث الثقافي والحضاري الإيراني تتعارض بشكل أساسي مع الميثاق الأممي وتعد "تقليدا لجرائم تنظيم داعش".

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وأكد ظريف في كلمة وجهها إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تلاها السفير والمندوب الإيراني الدائم في منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، على ضرورة التصدي للأحادية الأمريكية وتقوية نهج التعددية في العلاقات الدولية، وجدد التزام إيران بنهج التعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار ظريف إلى تزايد التهديدات والهجمات على إيران وسائر الدول بعد مجيء النظام الأمريكي الحالي، وأضاف: "الآن، في تقليد لجرائم الحرب التي كان يرتكبها داعش، تهدد أمريكا بتدمير تراث إيران الثقافي والحضاري الممتد لآلاف الأعوام".

المصدر: إرنا