 
مباشر

واشنطن توافق على بيع مقاتلات "إف 35" لسنغافورة

أخبار العالم

واشنطن توافق على بيع مقاتلات
Globallookpress
مقاتلات "إف 35" الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1lo

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات من طراز "إف 35" الحديثة إلى سنغافورة بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الامريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" الى سنغافورة بتكلفة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، في انتظار موافقة الكونغرس.

إقرأ المزيد
5 دول جديدة قد تحصل على مقاتلة
5 دول جديدة قد تحصل على مقاتلة "إف-35" الأمريكية

وكانت سنغافورة أعلنت العام الماضي أنها تعتزم شراء أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من شركة لوكهيد مارتن، ومع طرح احتمال شراء ثمانية طائرات أخرى، حيث تتطلع إلى استبدال أسطولها الجوي الحربي القديم من طراز "إف 16".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت