واشنطن توافق على بيع مقاتلات "إف 35" لسنغافورة

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات من طراز "إف 35" الحديثة إلى سنغافورة بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الامريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" الى سنغافورة بتكلفة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، في انتظار موافقة الكونغرس.

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وكانت سنغافورة أعلنت العام الماضي أنها تعتزم شراء أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من شركة لوكهيد مارتن، ومع طرح احتمال شراء ثمانية طائرات أخرى، حيث تتطلع إلى استبدال أسطولها الجوي الحربي القديم من طراز "إف 16".

المصدر: وكالات