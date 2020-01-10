طائرة ركاب ألمانية تعود أدراجها عقب إقلاعها باتجاه طهران

أمرت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران طائرة تابعة لها خلال توجهها إلى العاصمة الإيرانية طهران، بالعودة بعد ساعة من إقلاعها.

وكشف متحدث باسم الشركة، أن سبب طلب العودة من قائد الطائرة يرجع إلى التغير في تقدير الوضع الأمني في أجواء مطار طهران، وأن الإجراء كان احترازيا.

وجاء استدعاء الطائرة عقب تصريح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن معلومات من مختلف المصادر، تشير إلى أن طائرة بوينغ 737-800 الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من طهران أسقطها صاروخ إيراني.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد رجحت كذلك فرضية تعرض طائرة الركاب الأوكرانية إلى إصابة بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

المصدر: وكالات