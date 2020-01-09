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رئيس وزراء بريطانيا: الطائرة الأوكرانية المنكوبة ربما أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ

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رئيس وزراء بريطانيا: الطائرة الأوكرانية المنكوبة ربما أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ
Reuters TOBY MELVILLE
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران يوم 3 يناير يمكن أنها أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

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وقال جونسون، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الخميس، إن "هناك حجما كبيرا من المعلولات التي تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني من نوع أرض – جو".

وشدد جونسون مع ذلك على أنه "يمكن جدا أن ذلك تم فعله بصورة غير متعمدة"، معيدا إلى الأذهان أن الكارثة قتل بها 4 مواطنين من المملكة المتحدة.

كما أكد جونسون أن "بريطانيا تواصل دعوة كل الأطراف إلى خفض درجة التوتر وحلحلة الخلافات في المنطقة".

ويعد جونسون ثاني زعيم دولة يتحدث رسميا عن فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة دفاع جوي إيرانية نتيجة خطأ، حيث سبق أن ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، بينما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لديه "شبهات معينة حول الكارثة وشعور بأن شيئا مرعبا حصل لها"، بينما نفت إيران هذه الرواية بشكل قاطع، واصفة إياها بالمستحيلة.

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وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

المصدر: وكالات

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