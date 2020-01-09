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روحاني وزيلينسكي يتفقان على إجراء تحقيق دقيق في كارثة الطائرة الأوكرانية

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روحاني وزيلينسكي يتفقان على إجراء تحقيق دقيق في كارثة الطائرة الأوكرانية
AFP Sergei CHUZAVKOV + HO / Iranian Presidency
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اتفق الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إجراء تحقيق دقيق وسريع في ملابسات كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية في إيران.

وجاء في بيان نشر على موقع الرئيس الإيراني عقب مكالمة هاتفية بين روحاني وزيلينسكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني قدم الشكر لروحاني على جهود فرق الإنقاذ والخبراء الإيرانيين، مشيرا إلى ضرورة تعاون الخبراء من البلدين.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر" أنه "ممتن لإيران على استعدادها للتعاون ومنح الخبراء الأوكرانيين إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات".

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من جهته، أكد بيان لمكتب زيلينسكي أن الجانب الأوكراني بدأ العمل وانضم إلى التحقيق. وأعرب زيلينسكي عن أمله في مساعدة إيران في إجراء "تحقيق شفاف وشامل وموضوعي لمعرفة ملابسات الحادثة المأساوية بأسرع ما يمكن".

وحسب البيان الأوكراني، فقد أكدت طهران استعدادها للتعاون في إجراء التحقيق.

وقدم زيلينسكي التعازي لروحاني بمصرع مواطنين إيرانيين في الكارثة.

يذكر أن 176 شخصا لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

ويشار إلى أن تحطم الطائرة حدث بعد ساعات من القصف الإيراني على قاعدتين عسكريتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق، ولا تزال أسباب تحطم الطائرة مجهولة.

المصدر: وكالات

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