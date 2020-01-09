أوكرانيا تدعو بريطانيا للمشاركة في التحقيق بكارثة "بوينغ" في إيران

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بريطانيا للمشاركة في التحقيق في كارثة طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الأوكرانية في إيران.

وجاء في بيان، نشر على موقع مكتب الرئيس الأوكراني في أعقاب اتصاله الهاتفي برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة البريطانية أيد هذه الفكرة، مشيرا إلى أن أفضل الخبراء البريطانيين يجب أن يشاركوا في التحقيق.

وقال زيلينسكي لجونسون: "في اتصالاتنا مع الجانب الإيراني، نصر على إجراء تحقيق موضوعي وشامل وشفاف لمعرفة كافة ملابسات هذه الحادثة المأساوية بأسرع ما يمكن".

بريطانيا تطالب بتحقيق نزيه في الكارثة

من جهته، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن بريطانيا تريد تحقيقا نزيها في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأشار المتحدث إلى أن جونسون في اتصاله مع زيلينسكي أكد على ضرورة "إجراء تحقيق كامل ونزيه في ملابسات الحادث".

وعندما سئل عن تقارير تحدثت عن أسباب التحطم وأشارت إلى ضربة صاروخية أو عمل إرهابي، قال المتحدث: "لا أتكهن لكن التقارير التي سمعناها مقلقة للغاية".

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يذكر أن 176 شخصا، بينهم 3 بريطانيين، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

ويشار إلى أن تحطم الطائرة حدث بعد ساعات من القصف الإيراني على قاعدتين عسكريتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق، ولا تزال أسباب تحطم الطائرة مجهولة.

المصدر: RT، رويترز