مصادر بريطانية: إيران تعمدت تجنب قتل عسكريين أمريكيين في العراق

أكدت مصادر بريطانية لصحيفة "غارديان" أنها خلصت إلى أن إيران تعمدت تقليص الأضرار الناجمة عن هجماتها الصاروخية على قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية بالعراق.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية ترجيحها أن سبب عدم سقوط أي خسائر بشرية في قوات التحالف الدولي جراء الهجمات الإيرانية، أمس الأربعاء، يعود إلى أن الجمهورية الإسلامية اختارت أن "تخطئ عمدا".

وأوضحت المصادر أن تلك الهجمات كانت بمثابة "استعراض، وكان بإمكان طهران، التي يعتقد أن دقة صواريخها تصل إلى 50 مترا، إلحاق ضرر أكبر بكثير لو كانت ترغب في ذلك".

وذكر مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة أن إنذارا مبكرا من قبل إيران أتاح لقوات التحالف الدولي اتخاذ إجراءات لتفادي سقوط خسائر في صفوفها، مضيفا أن وقتا كافيا أعطي لعسكريي التحالف للذهاب إلى الملجأ.

وتتوافق استنتاجات المصادر البريطانية بهذا الشأن مع ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية.

المصدر: غارديان