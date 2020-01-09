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الخطوط التركية وبيغاسوس تستأنفان الرحلات إلى إيران والعراق

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الخطوط التركية وبيغاسوس تستأنفان الرحلات إلى إيران والعراق
Reuters Lindsey Wasson
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية- أرشيف
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أفادت مصادر في شركتي الخطوط الجوية التركية وبيغاسوس بأن الشركتين ستستأنفان الرحلات لإيران والعراق، مساء اليوم الخميس، بعدما أُوقفت لنحو 24 ساعة.

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وأوضح مصدر بالخطوط التركية أن الشركة ستستأنف الرحلات لطهران من مطار صبيحة كوكجن الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش الخميس، وقال مصدر ثان إن بيغاسوس التركية ستعاود تسيير رحلات لطهران الساعة 20:50 من نفس المطار.

وأعلنت عدة دول حظر طيرانها فوق العراق وإيران، أمس الأربعاء، بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

المصدر: رويترز

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