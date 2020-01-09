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نائب الرئيس الأمريكي: الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين

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نائب الرئيس الأمريكي: الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي
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قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض لا يصدق فرضية أن الحرس الثوري الإيراني تجنب عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق.

وأشار بينس في مقابلة مع قناة NBC، اليوم الخميس، إلى أن "الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين... نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين. استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين".

في المقابل، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق من اليوم، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

وتأتي تصريحات الجانبين في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن للأمم المتحدة استعدادها للانخراط في مفاوضات جدية مع إيران، دون شروط مسبقة، تفاديا للتصعيد.

المصدر: وكالات

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