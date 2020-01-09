عودة طائرة بوينغ روسية متجهة لتل أبيب بعد إقلاعها

اضطرت طائرة ركاب روسية من طراز "بوينغ 777" كانت متجهة إلى تل أبيب، للعودة إلى مطار "شيريميتيفو" بموسكو، بسبب اشتغال جهاز الإشعار وأشارته إلى مشكلة في جهاز التزويد بالوقود.

وأفادت وكالة "نوفوستي" أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي ولم يصب أحد.

وفي وقت سابق عادت طائرة " Airbus А-321" إلى مطار شيريميتيفو أيضا بعد بعد أن كانت متجهة إلى مدينة سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم الروسية وكان على متنها 189 راكبا، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة الثمانية، وذلك بعد اشتغال جهاز الإشعار بسبب وجود خلل فني.

المصدر: نوفوستي