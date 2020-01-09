رئيس البرازيل يؤكد "نبذ الإرهاب" تعقيبا على قصف إيران مواقع أمريكية في العراق

أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن "رفض بلاده الإرهاب"، تعقيبا على الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران أمس على قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ونشر بولسونارو على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يظهره وهو يتابع من مكتبه كلمة ألقاها أمس الأربعاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم الإيراني.

وبعد انتهاء كلمة ترامب، تلا بولسونارو بيانا أشار فيه إلى أن المادة الرابعة من الدستور البرازيلي تنص على أن هذه الدولة تدار في علاقاتها الدولية استنادا إلى مبدئي "الدفاع عن السلام ونبذ الإرهاب".

وقال: "يعتقد كثيرون أنه يجب على البرازيل الالتزام بالصمت إزاء التطورات الأخيرة، لكن بودي أن أضيف أنه يتعين علينا التمسك بقوانيننا"، حسب ما نقلت عنه وكالة EBC البرازيلية للأنباء.

وشدد الرئيس البرازيلي على رغبته في أن "تكون الحقيقة جزءا من حياتنا اليومية"، مبديا تطلع بلاده إلى "السلام في العالم كله".

وشن بولسونارو هجوما جديدا على سلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، متهما إياه بدعم خطط إيران المزعومة لتخصيب اليورانيوم، حسب وكالة "بلومبرغ".

وجاء ذلك بعد يوم من استدعاء وزارة خارجية إيران القائم بالأعمال البرازيلي لديها، احتجاجا على ما اعتبرته "دعم حكومة البرازيل للإجراءات الأمريكية في المنطقة".

المصدر: وكالات