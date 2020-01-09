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الصين: نشارك روسيا مواقفها إزاء التطورات في الشرق الأوسط

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الصين: نشارك روسيا مواقفها إزاء التطورات في الشرق الأوسط
Reuters
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أعلنت الصين عن تطابق وجهات نظرها ومواقفها مع روسيا إزاء مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط الذي شهد في الأيام الأخيرة تصعيدا حادا في التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، أن حكومة بكين لا تزال "على تواصل مكثف" مع أطراف مختلفة، بما فيها موسكو، بشأن ملف الشرق الأوسط.

وأبدى الدبلوماسي الصيني قلق بكين إزاء التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، داعيا الطرفين إلى خفض التوتر.

وتأتي هذه التصريحات غداة شن إيران ضربات صاروخية على قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية بالعراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

المصدر: رويترز + شينخوا

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