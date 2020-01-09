تسريبات عن كيفية وصول أنباء الهجوم الصاروخي الإيراني مسبقا للأمريكيين!

نقلت شبكة "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول رواية جديدة عن كيفية حصول واشنطن على معلومات مسبقة بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على قاعدتين عراقيتين يتمركز بهما جنود أمريكيون.

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وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة في وقت مبكر عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي نفذ فجر الأربعاء، ساعد واشنطن في تحذير قواتها "للجوء إلى مكان آمن".

وقال المصدر الأمريكي المسؤول الذي وصف بأنه على إطلاع مباشر بالمعلومات الخاصة بالهجوم إن "عناصر الجيش والمخابرات الأمريكية كان لديهم تحذير مبكر بواسطة التكنولوجيا المتقدمة من أن إيران أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى"، في اتجاه قاعدة عين الأسد وأربيل.

وروى المصدر المطلع أن "الأقمار الصناعية التابعة للاستخبارات الأمريكية التقطت الإشارات الأولى لبصمة حرارية مع إطلاق الصواريخ، ثم بدأ محللو الاستخبارات سريعا في استخدام تلك المعلومات للبدء في تحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه ووقت تحليقه ومداه ومساره المحتمل".

وأوضح المصدر في هذا السياق أنه "باستخدام هذه الحسابات المبكرة، قدرت الولايات المتحدة أن الأهداف المحتملة هي قاعدة عين الأسد وأربيل في العراق، وتمكنت من تحذير القوات الأمريكية هناك لجعلها تلجأ إلى مواقع آمنة".

وأشار كذلك إلى أن "الأقمار الصناعية الأمريكية كانت ترصد مواقع الصواريخ الباليستية داخل إيران لعدة أيام ورصدت علامات على تزويد صواريخ بالوقود السائل، مما أدى أيضا إلى تحذير من إطلاقات محتملة قادمة".

وأرجع المصدر الأمريكي المسؤول الفضل فيما وصف بالحصول على معلومات عن الهجوم الإيراني الصاروخي مبكرا، إلى طائرة تجسس أمريكية، قيل إنها كانت خارج المجال الجوي الإيراني، وقدمت هي الأخرى "معلومات استخباراتية إلكترونية تم جمعها من داخل إيران، بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها".

ولفت المصدر إلى أن "كل هذه المعلومات التي أدت إلى القدرة على تحذير القوات الأمريكية كانت منفصلة عن التحذير الذي قدمته الحكومة العراقية للولايات المتحدة".

المصدر: CNN