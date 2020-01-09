نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

من بين القصص الحزينة التي ظهرت بعد حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في ضواحي طهران، قصة حبيبين كنديين حديثي الزواج.

حيث قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الكنديين، أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما) سافرا إلى إيران لعقد قرانهما هناك، لكن القدر لم يشأ أن يدوم ارتباطهما طويلا، حيث لقيا حتفهما بالحادث صحبة 174 راكبا آخر.

كذلك لقي 4 أشخاص ممن شاركوا في حفل زفافهما حتفهم، حيث كانوا على متن نفس الطائرة المنكوبة.

والزوجان هما طالبان يدرسان علوم الحاسوب في جامعة ألبرتا الكندية ويسكنان في مدينة إدمونتون الكندية.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تقل 176 راكبا، يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

المصدر: ديلي ميل