مناورات عسكرية فنزويلية منتصف الشهر المقبل

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإجراء مناورات عسكرية بالمدن الرئيسية في البلاد يومي 15 و16 فبراير، أي بعد أقل من 5 أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا.

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وقال مادورو في خطاب ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة المليشيات المدنية التي ستشارك أيضا في المناورات:"سنجري أولى مناوراتنا العسكرية للعام 2020، مناورات عسكرية خاصة لنشر منظومة الدفاع، ولنشر الجيش بأكمله".

وأضاف أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها "للدفاع عن المدن"، مشيرا إلى خمس من كبرى مدن البلاد، هي العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

ودعا مادورو قواته لأن تكون "مستعدة" من أجل "تحطيم أسنان الإمبريالية" إذا ما تعرضت بلاده لعدوان خارجي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت وحدات من الجيش الفنزويلي والمليشيات المدنية شاركت في الفترة بين 10 و28 سبتمبر بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا.

وقوام الجيش الفنزويلي 365 ألف عسكري، لكن مادورو يؤكد أن الميليشيات المدنية الموالية له تضم 3.7 مليون نسمة أي أكثر من 10% من سكان البلاد.

المصدر: أ ف ب