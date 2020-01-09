 
مباشر
عاجل
النيابة العامة اللبنانية تحقق مع كارلوس غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول

لندن تريد من طهران امتثالا كاملا للاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم

لندن تريد من طهران امتثالا كاملا للاتفاق النووي الإيراني
Reuters
وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1di

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده تبحث بشكل جدي الموقف الذي يجب اتخاذه بشأن الاتفاق النووي الإيراني في ضوء عدم امتثال طهران الكامل.

إقرأ المزيد
طهران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي
طهران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي

وذكر راب "أننا ملتزمون بشكل واضح بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا وصلنا إلى نقطة كان فيها عدم الامتثال شديدا للغاية في أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران، ومن الواضح أننا سندرس بجدية ما يجب أن يحدث بعد ذلك"، مضيفا "نريد أن نرى إيران تعود إلى الامتثال الكامل".

لكن دبلوماسيين قالوا إن القوى الأوروبية التي لا تزال تساند الاتفاق ستشدد على الأرجح موقفها إزاء إيران.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف الخطوات القادمة للحرس الثوري ضد الولايات المتحدة