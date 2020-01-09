 
مباشر
عاجل
النيابة العامة اللبنانية تحقق مع كارلوس غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول

البنتاغون يكشف عدد الهجمات الإيرانية على منشآته العسكرية منذ سبتمبر الماضي

أخبار العالم

البنتاغون يكشف عدد الهجمات الإيرانية على منشآته العسكرية منذ سبتمبر الماضي
Reuters
دبابة أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1d5

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران شنت 14 هجوما على منشآت للجيش الأمريكي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن عدد الهجمات التي نفذتها إيران والقوات التي تدعمها بلغ 14 هجوما، وذلك قبل الهجوم الذي استهدف قواعد أمريكية في العراق ليل الثلاثاء على الأربعاء.

وازداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في طريق مطار بغداد الدولي، ما دفع إيران للرد وقصف قواعد أمريكية في العراق، دون أن يسفر ذلك عن خسائر في الأرواح.

ورغم إعلان طهران انتهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة ردا على اغتيال سليماني، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها سترد بشكل متناسب على أي عمل عسكري أمريكي جديد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف الخطوات القادمة للحرس الثوري ضد الولايات المتحدة