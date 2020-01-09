البنتاغون يكشف عدد الهجمات الإيرانية على منشآته العسكرية منذ سبتمبر الماضي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران شنت 14 هجوما على منشآت للجيش الأمريكي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن عدد الهجمات التي نفذتها إيران والقوات التي تدعمها بلغ 14 هجوما، وذلك قبل الهجوم الذي استهدف قواعد أمريكية في العراق ليل الثلاثاء على الأربعاء.

وازداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في طريق مطار بغداد الدولي، ما دفع إيران للرد وقصف قواعد أمريكية في العراق، دون أن يسفر ذلك عن خسائر في الأرواح.

ورغم إعلان طهران انتهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة ردا على اغتيال سليماني، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها سترد بشكل متناسب على أي عمل عسكري أمريكي جديد.

المصدر: نوفوستي