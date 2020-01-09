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في موقف طريف.. البابا يقبل راهبة بعد التأكد من عدم جذبها له! (فيديو)

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في موقف طريف.. البابا يقبل راهبة بعد التأكد من عدم جذبها له! (فيديو)
البابا فرانسيس
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قبل البابا فرانسيس راهبة بعد التأكد من عدم جذبها له في أول لقاء مع الجمهور منذ حادثة احتفال رأس السنة التي تصرف خلالها بغضب غير معتاد مع امرأة جذبته إليها بشدة في ساحة القديس بطرس.

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ويظهر مقطع فيديو البابا وهو يحيي الجمهور أثناء دخوله قاعة الفاتيكان، أمس الأربعاء، ليعلو صوت راهبة مطالبة البابا بتقبيلها، فرد ممازحا "أوه، ولكن أنت لن تجذبيني!"، مما دفع الناس للضحك.

وأردف: "سأعطيك قبلة، لكن يجب أن تبقي هادئة. لا تشديني (تجذبيني) إليك!

ووعدته الراهبة بعدم جذبه، فاتحة ذراعيها أمامه فتقدم نحوها وتبادلا القبل على الخد، مما أثار هتافات بين زملائها في الحشد.

وفي وقت سابق، اعتذر البابا فرنسيس عن ضرب يد امرأة بغضب عندما أمسكت يده بشدة وجذبته إليها، قائلا إنه خرج عن طوره وقدم "مثالا سيئا" في هذا الموقف.

وجاء اعتذار البابا غير المعتاد بعد أن استخدم أول رسالة له في العام الجديد للتنديد بالعنف ضد المرأة، مشبها ذلك بأنه انتهاك لحرمات الرب.

المصدر: ديلي ميل

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