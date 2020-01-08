إيران تعلن الحداد على ضحايا التشييع والطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم غد الخميس، يوم حداد عام في البلاد على أرواح ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان قاسم سليماني، وضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

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وكتب علي ربعي على "تويتر": "مجلس الوزراء وضمن تقديمه التعازي والمواساة لذوي المواطنين الذين فقدوا أرواحهم في محافظة كرمان خلال المشاركة في المراسم المهيبة لتشييع جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني، وذوي الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة الركاب، يعلن يوم الخميس، يوم حداد عام".

وقضى في إيران أكثر من 50 شخصا أثناء تشييع جثمان سليماني في مدينة كرمان يوم أمس، فيما لقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم اليوم بحادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها بقليل من مطار العاصمة طهران.

المصدر: "فارس نيوز"