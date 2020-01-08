مصادر أمريكية: بعض الصواريخ الإيرانية فشلت في الوصول إلى أهدافها

أفادت تقارير أمريكية بأن عددا من الصواريخ التي أطلقتها إيران على قاعدتي القوات الأمريكية في العراق، لم تصل إلى أهدافها بسبب أعطال فنية.

وحسب المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، فإن إيران أطلقت 15 صاروخا بالستيا، أصابت 10 منها قاعدة "عين الأسد" الجوية، بينما أصاب صاروخ آخر قاعدة عسكرية في أربيل، بالإضافة إلى فشل 4 صواريخ بالوصول إلى الهدف.

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من جهتها، نقلت قناة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إيران أطلقت ما بين 20 و24 صاروخا.

وحسب تقييم المسؤولين الأمريكيين، فإن الصواريخ أطلقت من مختلف المواقع داخل إيران، وسقطت 15 منها على قاعدة "عين الأسد"، وأخرى قرب أربيل، بالإضافة إلى عدد قليل من الصواريخ سقطت بالقرب من مدينة التاجي.

وأضاف المسؤول أنه لم يتضح ما إذا كانت تلك الصواريخ تستهدف معسكر التاجي أو سقطت هناك بسبب عطل فني.

وأشار مسؤول آخر إلى أنه لا يوجد أي دليل على اعتراض القوات الأمريكية أي صاروخ.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية