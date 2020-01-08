 
مباشر
عاجل
كلمة لعبد الملك الحوثي بعد الضربات الإيرانية للقوات الأمريكية في العراق

الشرطة الكندية: سقوط العديد من الجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

أخبار العالم

الشرطة الكندية: سقوط العديد من الجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n18z

أعلنت الشرطة الكندية سقوط عدد كبير من الجرحى جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء في مدينة أوتاوا.

وأوضحت الشرطة في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن عناصرها يتعاملون "بشكل منسق" مع إطلاق نار في شارع غيلمور، مشددة على أن التقارير الأولية تتحدث عن سقوط "كثير من الجرحى"، فيما طلبت من السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على قـواعـد أمريـكـيـة في الـعـراق.. إلى أين؟