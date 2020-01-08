باريس تؤكد التزامها بسيادة العراق وأمنه

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الضربة الإيرانية الليلة الماضية لقواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

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وجددت الخارجية الفرنسية تأكيد تضامن باريس مع حلفاء وشركاء فرنسا في التحالف، والتزامها بسيادة العراق وأمنه.

وشددت على أن "الأولوية أكثر من أي وقت مضى، لوقف التصعيد"، داعية إلى ضرورة إنهاء دائرة العنف.

ولفتت إلى أن "باريس لا تزال مصممة على العمل من أجل تخفيف التوتر"، مشيرة إلى لأنها على اتصال بجميع الأطراف المعنية لتشجيع ضبط النفس والمسؤولية".

وذكرت فرنسا بأهمية مواصلة القتال ضد "داعش"، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني بغارة على مطار بغداد قبل أيام.

المصدر: RT