لاتفيا: سنسحب قوتنا من العراق إذا طلبت حكومته ذلك

قال رئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز، إن بلاده ستسحب المجموعة العسكرية اللاتفية التي تقوم بتدريب الجيش العراقي، إذا طلبت حكومة بغداد سحب هذه المجموعة.

وأضاف الوزير، في مقابلة تلفزيونية: "تتواجد مجموعة التدريب اللاتفية في العراق بدعوة من حكومته، للمشاركة في مكافحة "داعش". وإذا لم تتغير هذه الظروف، فستواصل المجموعة عملها هناك، وفي حال دعمت حكومة بغداد طلب البرلمان العراق بسحب قوات الناتو، فستغادر القوة اللاتفية أراضي العراق".

وتقوم مجموعة مؤلفة من 6 أفراد من جيش لاتفيا، بتدريب عناصر قوات الأمن والجيش العراقي، وكان من المنتظر أن تزيد ريغا عدد أفراد هذه المجموعة.

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من جانبه، أعلن مصدر في وزارة الدفاع اللاتفية اليوم، أن عناصر المجموعة المذكورة أعلاه، كانوا في إحدى القاعدتين الأمريكيتين اللتين تعرضتا للقصف الصاروخي الإيراني اليوم، ولكن لم يصب أي منهم خلال ذلك.

وقال المصدر، إنه تم إبلاغ أفراد المجموعة، باحتمال وقوع هجمات، وجرى اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية.

المصدر: إنترفاكس