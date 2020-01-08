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رئيس الوزراء العراقي: تلقيت اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير

إستونيا تدين هجوم إيران وتؤكد عدم وجود قوات لها في القواعد خلاله

أخبار العالم

إستونيا تدين هجوم إيران وتؤكد عدم وجود قوات لها في القواعد خلاله
Reuters
عسكري إستوني خلال التدريب
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دان وزير الخارجية الإستوني أورماس رينزالو، الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وقال: "أعرب عن دعمي لقواتنا ولحلفائنا، الذين تعرضت قواعدهم للهجوم. في وقت الهجوم، لم يكن أفراد من قواتنا في القاعدة".

وقدم الوزير الإستوني، تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة. وأشار إلى أن بلاده، تتابع عن كثب تطورات الأزمة في المجال الأمني.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإستوني جوري لويك، إن القوة الإستونية العاملة في قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، لم تكن موجودة وقت القصف، ولم تتأثر بالهجمات الصاروخية الإيرانية.

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وتتواجد في العراق، في الوقت الراهن، قوة إستونية تضم 6 عناصر، تقوم بتدريب عناصر الجيش العراقي.

وفي يوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإستوني، أنه تم تعليق نشاط هذه المجموعة، ولم يستبعد احتمال سحبها وعودتها إلى أرض الوطن لاحقا.  

المصدر: إنترفاكس  

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