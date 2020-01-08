وزير أوروبي سابق: العقوبات الأمريكية تنتظر كل من ينظر نحو روسيا

قال وزير خارجية لاتفيا السابق يانيس يوركانس، إن موقف لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه الجار الروسي يتعلق بسياسة الولايات المتحدة، وإذا اقتربت هذه الدول من روسيا، فستنتظرها العقوبات.

وأضاف الوزير السابق، شارحا سبب العلاقات غير الودية بين روسيا وبلاده: "بمجرد أن ينظر شخص ما في اتجاه روسيا، قد يتبع ذلك عقوبات، كما حدث بالنسبة للشركات التي تشارك في مشروع نقل الغاز "السيل الشمالي-2".

وأشار يوركانس، إلى أن الأمريكيين يتحكمون بمواقف الآخرين بواسطة العقوبات، وهم سيبقون في دور الشرطي، ما دام الدولار يحكم الاقتصاد في العالم. وشدد على أن واشنطن ستواصل استخدام أداة الضغط هذه.

وافترض وزير خارجية لاتفيا السابق، أن الاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي لاتفيا له، سينهار في المستقبل، وبعد ذلك ستجري عملية "إعادة تنظيم إقليمي" لهذه المنظمة.

ووفقا للوزير السابق، عندما يتم ذلك، سيتعين على ريغا اتخاذ خيار معين "مع من ستعقد صداقتها".

المصدر: نوفوستي