الكشف عن جنسية غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

من جهتها، أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية، إلى أن 145 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

المصدر: RT