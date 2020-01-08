الخارجية الأوكرانية تؤكد مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة قرب طهران

قالت وزارة خارجية أوكرانيا، إن المعلومات المتوفرة، تفيد بمقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران.

وأضافت إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة: "تدل المعلومات الأولية المتوفرة من جانب شركة الطيران الأوكرانية، على سقوط طائرة ركاب تابعة لها، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران".

وأشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "الخطوط الدولية الأوكرانية"، سقطت في مكان غير بعيد عن المطار.

وذكر ممثل الخارجية، أنه يجري التحقق من جنسيات الضحايا، وعدد مواطني أوكرانيا بينهم.

المصدر: إنترفاكس